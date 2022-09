Inmiddels 600 mensen opgevangen in Zoutkamp, 170 naar Zwolle

Sinds zaterdag worden mensen opgevangen in de noodopvanglocatie in Zoutkamp. Er is plek voor zevenhonderd mensen. Of dat de komende tijd genoeg is ‘houden we nauwlettend in de gaten’, aldus de woordvoerster. ,,We zijn elke dag op zoek naar extra opvangplekken.’’



De noodopvang in Zwolle werd donderdagmiddag vrij abrupt georganiseerd, na een dringende oproep van het kabinet aan de gemeente. Bewoners rondom de IJsselhallen werden daardoor ‘verrast’ door de plotselinge opvang, aldus burgemeester burgemeester Peter Snijders. ,,Omdat de nood hoog is en we pas vanmiddag zijn ingelicht moesten we heel snel handelen. Daardoor konden we als gemeente niet de omgeving tijdig informeren en meenemen zoals we dat normaal zouden doen.’’ De tijdelijke opvang in Zwolle is voor vier dagen en ‘is bedoeld om de mensen even op adem te laten komen voordat ze de asielprocedure ingaan’, aldus de burgemeester.