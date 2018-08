Inspanningsfysioloog zet vraagtekens bij prestatie Van der Weijden

De beelden van de ploeterende Olympische zwemmer in het Friese water, daar werd Van Diemaen de afgelopen dagen steeds naartoe gezogen. Zo fascinerend, een sportman die het onmogelijke vraagt van zijn lichaam en daar wel/niet/wel/niet/wel/niet in leek te slagen. ,,Daar kijk ik vol bewondering naar,’’ stelt Van Diemen, die onder meer profwielrenners, hockeyers en triatleten begeleidt.



En hij kan niet vaak genoeg benadrukken wat voor een wereldatleet Van der Weijden is. Wat een talent, wat een doorzettingsvermogen, wat een karakter. Van kanker genezen, olympisch goud gewonnen en nu deze lijdensweg weer. En ook: wat een lovenswaardig doel om zo voor af te zien, de strijd tegen kanker.



Korte adempauze. Dan komt Van Diemen met de Maar met een hoofdletter M: ,,Maar ik vraag me ook af: ach jongen, hoe groot is deze aanslag op je lichaam? Houd je er geen blijvende gevolgen aan over?’’



In de wereld van de zogenoemde ultrasporten - evenementen waarbij meerdere dagen achter elkaar vrijwel non-stop wordt gesport - bestaat een ongeschreven ethische grens, geeft Van Diemen aan. ,,Om zo’n topprestatie neer te zetten breng je je lichaam per definitie schade toe. Zolang die schade normaal gesproken herstelt, wordt dat min of meer geaccepteerd. En dat is in het geval van Van der Weijden maar de vraag. Er zijn voorbeelden van atleten die bij ultralange hardloopwedstrijden, boven de 150 of zelfs 200 kilometer, schade aan de hartspier oplopen. Dat zou ik me in dit geval ook voor kunnen stellen. Gelukkig heeft Van der Weijden een goed team om zich heen, ik weet zeker dat artsen hem nu ook uitvoerig na zullen kijken. Ook op minder ernstig overbelastingsletsel. De schouder is bijvoorbeeld een complex gewricht, dat bij zwemmen nogal wordt overbelast. Maar dat is vrij eenvoudig te genezen.’’