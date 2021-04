Inspectie komt met alarmerende boodschap: basisvaardigheden van leerlingen zijn onder de maat

Ravage nadat auto wordt gelanceerd over rotonde, gewonde naar ziekenhuis

11 april Een persoon is zondagmiddag gewond geraakt na een eenzijdig ongeluk in Oldenzaal, waarbij de auto van de bestuurder door nog onbekende oorzaak over een rotonde is gelanceerd. De auto is zwaar beschadigd, de schade aan de rotonde is eveneens groot. Onduidelijk is nog wat de ernst van de verwondingen is.