Inspectie onderzoekt dood van mogelijk mishandelde baby in Breda

Het jongetje van 7 maanden oud overleed op maandag 20 november in het ziekenhuis. Zijn 24-jarige vader werd aangehouden vanwege het vermoeden dat hij het kind heeft gedood of mishandeld.



Het jonge gezin was bekend bij (hulp)instanties. De baby was eerder uit huis geplaatst en het gezin werd begeleid door de William Schrikker Groep. De exacte reden voor de begeleiding is onbekend.