Inspectie roept bloeddrukmedicijnen terug na ontdekking kankerverwekkende stof

De chemische stof werd in ,,een beperkt aantal partijen'' van de medicijnen aangetroffen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om de registratiehouders losartan Apotex en losartan Accord. De hoeveelheden van deze chemische stof die in losartan zijn gevonden, zijn volgens de inspectie gering. ,,De kans dat een patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is erg klein.''

Niet alle medicijnen met losartan worden teruggeroepen. Patiënten die verontreinigde medicijnen gebruiken worden hierover benaderd door hun apotheker. Zij kunnen hun medicijnen dan omruilen. De inspectie benadrukt dat patiënten niet uit zichzelf moeten stoppen met de medicijnen.

De gezondheidsinspectie maakte ook bekend dat ,,enkele partijen'' van het bloeddrukmiddel Irbesartan van de firma Focus Care Pharmaceuticals de kankerverwekkende stof NDEA bevatten. Deze medicijnen kwamen in 2017 op de markt, maar zijn al ‘geruime tijd’ niet meer verkrijgbaar in Nederland. ,,Daarom kunnen we ze niet meer terugroepen. Patiënten hoeven geen actie te ondernemen.’’ In Irbesartan-producten die nu in Nederland op de markt zijn, zijn geen verontreinigingen aangetroffen.

De inspectie zegt in de afgelopen periode regelmatig vragen te hebben gekregen van patiënten en behandelaars over mogelijke verontreinigingen van Irbesartan. ,,Ten tijde van deze vragen was deze verontreiniging nog niet bekend. Omdat dat inmiddels wel duidelijk is, vinden we het belangrijk om dit nu bekend te maken'', aldus de IGJ.

Terugroepacties