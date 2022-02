Inspectie: Studenten voelen zich meestal veilig op hun opleiding, maar controle daarop ontbreekt

Hoewel het merendeel van de studenten aangeeft geen grensoverschrijdend gedrag ervaren te hebben op de opleiding, zegt 4 procent hier wél mee van doen gehad te hebben. Dat zou overeenkomen met ruim 30.000 studenten in het hoger onderwijs. Ruim de helft van hen geeft aan dat het ging om grensoverschrijdend gedrag van personeel van de onderwijsinstelling.



Een deel van de incidenten blijft onzichtbaar voor (besturen van) instellingen. Want van de studenten die aangeven dat zij te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, ondernam een kwart geen actie. De meerderheid zei dat zij met iemand binnen of buiten de instelling spraken over het incident.

Klagen heeft geen zin

Slechts een miniem deel van de studenten heeft een officiële klacht ingediend bij de instelling of bij de medezeggenschapsraad, of heeft contact opgenomen met de politie. Ze hadden het idee dat klagen geen zin heeft, voelden een drempel of wisten niet waar ze terecht konden.

De inspectie roept de sector op om de sociale veiligheid zowel op landelijk als op instellingsniveau te monitoren en evalueren. Een landelijk monitorsysteem van sociale veiligheid in het hoger onderwijs ontbreekt. Voorzitter Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO): ,,Het moge duidelijk zijn dat elke student die zoiets meemaakt, er één te veel is. Tegelijkertijd is aanvullend onderzoek nodig om verdere conclusies te kunnen trekken”. Het ISO kondigt aan zelf ook met een onderzoek naar de sociale veiligheid in het hoger onderwijs te komen.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt met een Actieplan Sociale Veiligheid. Voorzitter Ama Boahene: ,,Zo’n 30.000 studenten hebben met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad. Dat is een schokkend aantal. Een onderwijsinstelling moet een veilige omgeving zijn. Er is actie nodig om te voorkomen dat studenten slachtoffer worden van ongewenst gedrag.”

Een van de aanbevelingen uit het actieplan is het investeren in een toegankelijke meldprocedure.

