Inspecties crisisaanpak jeugdbescherming nú nodig, ‘kwaliteit onverminderd slecht’

Vrachtwa­gen­chauf­feur drama Nieuw-Beijerland: ‘Had zelf ook kunnen omkomen’

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland zegt in een interview met het Spaanse El Español onschuldig te zijn. Hij had ten tijde van het ongeluk volgens eigen zeggen een epileptische aanval. Hij zegt zich daardoor niks meer te kunnen herinneren van wat er is gebeurd.

12 september