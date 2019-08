Installateur: Dak AZ-stadion niet berekend op zonnepanelen

Lambrechts deed haar uitspraken 4 jaar geleden in een videorapportage die het bedrijf jarenlang als promotiemateriaal gebruikte. De film is na het instorten van het dak, afgelopen zaterdag, offline gehaald. De commercieel directeur gaf aan dat er voor het plaatsen van de zonnepanelen sprake was van een aantal uitdagingen. ,,Waaronder de constructie, die was uiteraard niet berekend op zonnepanelen. Maar samen met onze leveranciers hebben we hiervoor een oplossing bedacht en zijn de panelen alsnog op het dak geplaatst’’, aldus Lambrechts in de video.



Sunprojects laat vandaag in een schriftelijke verklaring weten dat de uitspraken van Lambrechts voor verwarring kunnen zorgen. ,,De opmerkingen in de promotiefilm gaan over het montagesysteem dat werd gebruikt voor de zonnepanelen en hebben geen betrekking op de bouwkundige aspecten van het stadiondak. Vanwege de onduidelijkheid van de gebruikte term en verschillende recente vragen over de specifieke uitleg van bovenstaande opmerking uit 2015 is de promotievideo tijdelijk van de website van Sunprojects verwijderd’’, aldus het bedrijf dat verder geen aanvullende informatie verschaft. ,,Dat doen we niet zolang er onderzoeken lopen.’’