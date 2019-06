‘Instructeurs bliksem-ongeval deden niets verkeerd’

In de school kregen de leerlingen tekst en uitleg over hoe dit ongeluk nu kon gebeuren van kolonel Ben Kamstra van de basis Woensdrecht, waar het militaire oefenterrein in Ossendrecht onder valt. Ook de luchtmacht is met stomheid geslagen, vertelde hij de aanwezigen. ,,We hebben protocollen hoe om te gaan wat voor weertype dan ook. Sluiten zoveel mogelijk risico’s uit. En toch gebeurt dit. Dan snap ik dat deze ouders en heel Nederland hier vraagtekens bij heeft. Maar die hebben wij zelf ook.’’



Na woensdag is voor Kamstra eens te meer duidelijk dat de natuur zich niet laat sturen. De instructeurs waren volgens Kamstra goed voorbereid op het naderende noodweer. Ze hielden de berichten nauwlettend in de gaten. Pas rond het middaguur zouden ze te maken krijgen met onweersbuien, zagen ze ’s morgens om 7 uur toen ze in het bos ontwaakten.



Dat is ook het moment waarop instructeurs de procedures opstartten voor een evacuatie waar niet veel later mee begonnen zou worden. Meer dan drie uur is daarvoor volgens Kamstra normaal gesproken ruim voldoende. Getrainde eenheden nemen daarvoor vaak veel minder tijd. ,,Maar ze beseften heel goed dat dit een kwetsbare groep is omdat ze nog op school zitten en dat ze dus eerder met de evacuatie moesten beginnen.’’