Interne ophef over 'discriminerende' klantprofielen Albert Heijn

Koopt u veel gekoelde groenten, verse kaas, luxe wijnen en biologische producten? Grote kans dat u tot de beste klanten van Albert Heijn behoort. De ‘Premium’ klant, zo leren nieuwe medewerkers, woont vooral in het westen van Nederland, heeft een bovengemiddeld inkomen en laat het geld goed rollen in de supermarkt, vooral doordeweeks tussen vier en zes uur in de middag. Het zijn vooral gepensioneerden en gezinnen met kinderen.

De budget-klant daarentegen, koopt juist bijna geen verse kaas of groente en fruit, maar vooral brood-, diepvries- en Nieuwe Nederlanders-producten. Ook scoort het eigen merk heel hoog. Deze klanten wonen door heel Nederland, hebben een ondergemiddeld inkomen, besteden weinig en zijn vaak 1- of 2-persoons huishoudens.

Tot zover twee omschrijvingen van klanten, want waar de interne ophef vooral over ontstaat is de afbeeldingen die bij de twee type klanten wordt gezet. De beste klant wordt afgebeeld als een blanke man met een bril. De budget-klant als getinte vrouw met kind en een grote boodschappentas. Voor sommige nieuwe medewerkers die de cursus onder ogen kregen onbegrijpelijk. ,,Ik vind het frappant dat de Albert Heijn niet alleen de (jonge) medewerkers aanleert om onderscheid te maken, maar dit op een manier van etnisch profileren en hiermee misschien zelfs discrimineren door het onderscheid van de blanke premiumklant en de 'armere' getinte dame", schrijft een medewerkster die anoniem wil blijven.

Offline

Albert Heijn trekt het boetekleed aan. De cursus, die zo’n twee jaar in de huidige opzet werd gebruikt, is vanmiddag direct offline gehaald. ,,We vinden dit hoogst vervelend,’’ zegt woordvoerder Erik Lücker. ,,De afbeeldingen zijn ongelukkig gekozen. Daar zit geen idee achter, maar nu mensen er aanstoot aan nemen, gaan we er eerst kritisch naar kijken hoe dit anders kan.’’

Volgens Lücker worden de klantprofielen gebruikt om winkels zo goed mogelijk af te stemmen op de lokale behoeften van klanten. Het aanbod in de winkels wordt er op afgestemd.

Volledig scherm De Premium klant van Albert Heijn © AD

Volledig scherm De Budgetklant van Albert Heijn. © AD

Volledig scherm Het Moderne gezin van Albert Heijn. © AD