Internisten: patiënten liggen korter in ziekenhuis en lijken minder ziek

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus lijken een minder ernstig ziekteverloop te hebben dan patiënten tijdens de eerste golf. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Zo is de ligduur in het ziekenhuis met een derde afgenomen en is het percentage patiënten dat alsnog naar de intensive care moet ruim gehalveerd. ,,Patiënten lijken momenteel minder ziek te worden”, laat internist-infectioloog Annelies Verbon weten.

De resultaten van de inventarisatie bij 180 patiënten komen overeen met de recente bevindingen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Uit haar onderzoek bleek dat de gemiddelde ligduur van een coronapatiënt op de intensive care drastisch is gedaald. In maart en april lag een patiënt gemiddeld 22 dagen op de ic. In de afgelopen twee maanden was dat nog minder dan 8 dagen.

Dat mensen nu minder ziek lijken te worden komt voor een deel doordat tijdens de eerste golf vooral ouderen besmet waren geraakt. Jongeren worden minder snel ziek van het virus. ,,Dat speelt mee, maar het is niet alleen aan de populatie toe te wijzen”, zegt Samara de Jong-Jaber, directeur bij de NIV. Het komt volgens haar ook onder meer doordat patiënten nu betere behandelingen krijgen.

Op dat vlak is vooruitgang geboekt en meer kennis opgedaan, zei ic-arts Diederik Gommers recent. Ook hij verwacht positieve effecten op de ligduur van mensen in het ziekenhuis en op de overlevingskansen.

Belasting blijft groot

De NIV benadrukt het belang om met de huidige snel wijzigende ontwikkelingen nader onderzoek te blijven doen naar de mogelijke veranderingen ten opzichte van de eerste golf. De internist-infectiologen roepen op om dat aan de hand van bestaande databronnen te doen. ,,Nieuwe inzichten spelen niet alleen een rol voor een effectieve behandeling van patiënten, maar zijn eveneens belangrijk voor capaciteitsplanning in de ziekenhuizen”, laat de vereniging weten.

Door het relatief minder ernstige ziekteverloop lopen de klinische afdelingen in de ziekenhuizen sneller vol dan de ic’s. ,,De belasting op de ziekenhuizen blijft daarmee groot, omdat de druk immers wordt verschoven naar een andere plek in het ziekenhuis dan bij de eerste golf”, concludeert Robin Peeters, internist en voorzitter van de NIV.

Volgens Peeters blijft hierdoor de kans bestaan dat de reguliere zorg alsnog in het gedrang komt. Hij benadrukt dat er maatregelen moeten worden genomen om de capaciteit op de verpleegafdelingen voor zowel coronapatiënten als de reguliere zorg te kunnen borgen. ,,Dit vergt onder andere een aangepaste planning en werving van personeel bij een mogelijk capaciteitsprobleem op de ic”, besluit NIV.

Ademhalingsproblemen

Coronapatiënten die helemaal niet zijn opgenomen in het ziekenhuis, lijken echter moeizamer te herstellen dan de opgenomen patiënten, zo concludeerden longartsen in juli. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) ziet in de polikliniek veel voormalige coronapatiënten met ademhalingsproblemen en vermoeidheid.

,,We zijn verrast door het hoge aantal voormalige coronapatiënten dat nu met klachten bij ons komt”, zei Leon van den Toorn, voorzitter van de longartsenvereniging. Deze groep patiënten is in eerste instantie niet opgenomen in het ziekenhuis, maar wordt nu doorverwezen door huisartsen omdat hun klachten blijven aanhouden.

Het gaat om klachten die vaak eerst lijken over te gaan, maar daarna toch aanhouden of zelfs weer wat erger worden. ,,We zien dat bijna alle patiënten klagen over aanhoudend moeizaam ademen en slecht inspanningsvermogen, terwijl de afwijkingen op de longfoto’s vrij gering zijn”, zei Van den Toorn. ,,Hoe dat kan is niet duidelijk, daar is meer onderzoek voor nodig.”

