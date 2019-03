Intertoys sluit nog eens tientallen winkels, onder meer in Cuijk, Nijmegen en Winterswijk

Green Swan liet vorige week al weten 91 winkels af te stoten, waaronder vestigingen in Arnhem, Ede en Doetinchem. Daar komen er dus nu nog 62 bij. Volgens de woordvoerder zijn de winkels niet rendabel genoeg om door te gaan.



De speelgoedketen telde 286 eigen winkels. Daarnaast zijn er 100 franchise-winkels. Mogelijk nemen franchisenemers een enkele winkel nog over, maar dat is nog onzeker.

Selectie

Met de doorstart behouden zo'n 1.000 tot 1.500 mensen hun baan. Omdat alle arbeidscontracten volgende week aflopen, moeten de medewerkers voor 22 maart een nieuw contract aangeboden krijgen. Sommige werknemers krijgen kortlopende contracten aangeboden, tot mei, om de sluiting van de winkel waar ze werken af te wikkelen. Anderen, die werken in winkels die open blijven, krijgen langere contracten.



De woordvoerder van Intertoys laat weten dat de bedrijfsleiders over de selectie van medewerkers gaan. ,,We proberen medewerkers binnen te houden.’’ Op verhalen van medewerkers dat zij het gezien hun leeftijd kunnen schudden, zegt hij: ,,Dat mag natuurlijk niet.’’

In onderstaande kaart vind je alle vestigingen in deze regio die sluiten. Is de kaart niet goed te lezen klik dan hier.

Hippe speelervaringen

Green Swan heeft de afgelopen tijd al verschillende speelgoedwinkels overgenomen onder andere in België, Portugal en Spanje. In verschillende landen in Europa is het bezig om in de winkels hippe ‘speelervaringen’ te creëren. Zo experimenteert het bedrijf met Toys ‘R’ Us in Spanje en Portugal met escaperooms en kerstmannen die cadeautjes bij de kinderen thuisbezorgen. Daarmee wil het bedrijf ook hier in Nederland gaan experimenteren.