‘Inval bij moeder van jihadiste Xaviera S. in Apeldoorn’

Het familielid wil niet met naam en toenaam geciteerd worden. Haar naam en adres zijn bekend bij de redactie. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie is momenteel onbereikbaar om de inval te bevestigen of uit te sluiten. Marion van San doet als academica onderzoek naar terrorisme. Ze had het afgelopen jaar frequent contact met de moeder van Xaviera S. ,,Ik wist dat Xaviera terug zou keren. Ik had vorige week nog contact met moeder. Maar de laatste dagen reageerde ze nergens op. Dat zou dus kunnen komen doordat die mobiel in beslag is genomen.’’

Zwanger

Van San heeft ook vele vragen. ,,Er gaan berichten uit dat ze zwanger zou zijn. Dat zou voor mij nieuw zijn. Daar heb ik haar moeder nimmer over gehoord. Ik kan dat niet bevestigen of uitsluiten.’’ Ook het naaste familielid weet niet of Xaviera S. inderdaad zwanger is.



André Seebregts, de nieuwe advocaat van Xaviera, kan er ook geen antwoord op geven. Op dit moment is inhoudelijk reageren voor hem onmogelijk, vertelt hij. Ook de inval bij familie kan hij niet bevestigen.



,,Mijn cliënt zit in volledige beperkingen dus ik kan daar niets over zeggen”, luidt zijn korte reactie. Morgen wordt S. voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Xaivera, die in 2013 naar Syrië vertrok als vrouw van een IS-soldaat, kwam deze week terug naar Nederland. Ze reisde terug nadat ze in Turkije voor haar IS-daden een celstraf had uitgezeten.



Bij de Turks-Syrische grens wisten Turkse agenten haar aan te houden. In Nederland is ze opnieuw aangehouden. Mogelijk gaat ze hier voor een ander terrorismefeit vervolgd worden dan in Turkije.