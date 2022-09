Inval Fiod bij 'beste ondernemer van Nederland': ‘Wie durft hem nog aan te spreken?’

Met video Fiod doet inval bij Jum­bo-baas Frits van Eerd, groot witwason­der­zoek rond motorsport

Bij de villa van Jumbo-topman Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther is dinsdagochtend een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (Fiod). De doorzoeking vindt plaats in een grootschalig witwasonderzoek dat onder meer draait om autohandel en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Een man uit Drenthe is hoofdverdachte.

12:04