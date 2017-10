Invasie van duizenden gevaarlijke Aziatische bosmuggen in Lelystad

'Vermoedens misbruik campingopa waren er, maar niet genoeg voor aangiftes'

7:45 De van een zedendelict verdachte campinggast Andre V. (75) in het Brabantse Lierop werd in 2002 al veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. Nu is hij opnieuw aangehouden in een misbruikzaak. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een inmiddels jonge vrouw, tevens wordt hem ten laste gelegd dat hij eenmalig een ander meisje misbruikt heeft. In beide gevallen gaat het om bekenden van de man. Dorpsbewoners zitten vol vragen.