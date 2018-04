'Investeren in nieuwe verzorgers is enorm belangrijk'

Sa­tu­dar­ah-kop­stuk Michel B. terug in Nederland

10:54 Satudarah-kopstuk Michel B. is terug op Nederlandse bodem. Gisteravond landde de 53-jarige oud-Enschedeër op luchthaven Schiphol. B. werd overgeleverd door Oostenrijk, waar hij in een gevangenis in Innsbruck zat.