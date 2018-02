Inwoners bevingsgebied: Vergeet lessen mijnsluiting Limburg niet

,,We moeten nu doorpakken. De minister heeft doortastend opgetreden rondom het schadeprotocol. Nu moeten we ons gezamenlijk gaan richten op de toekomst van het gebied. We gaan ons buigen over een masterplan, waarin alle operationele zaken worden uitgewerkt. Dat gaat over bouwkundige zaken, financiële zaken, energievraagstukken levensloopbestendigheid en krimp'', zegt Welink. ,,Maar we willen in het masterplan nog een stap verder gaan, door ook zaken als wonen, zorg, onderwijs en leefbaarheid mee te nemen.''



Welink stelt kansen te zien. ,,We dreigen de lessen van de mijnsluitingen in Limburg te vergeten. De gebrekkige projectaanpak en het ontbreken van een brede langetermijnvisie zorgden daar voor een negatieve economische spiraal, met krimp en ontevredenheid als gevolg. We hebben nu de mogelijkheid een omslag tot stand te brengen.''