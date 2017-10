Inwoners bijgepraat over gebeurtenissen rond dood Anne Faber

Mike (52) doet het met een sekspop

9:53 Mike (52) heeft een 'real doll', oftewel een sekspop. Zijn vrouw vindt het prima dat hij 'Lexi' een paar keer per week uit de kast haalt, op voorwaarde dat ze zelf niet thuis is. Mike is er dankbaar voor. ,,Vergeet niet dat er een enorm taboe op rust, terwijl het voor mij en waarschijnlijk ook voor anderen een prima oplossing is. Mijn vrouw wil geen seks, terwijl ik daar wel behoefte aan heb.''