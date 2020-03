Iraaks slachtoffer Nederlands bombardement eist ruim 2 miljoen euro schadevergoeding’

Het bombardement op de woningen van Razzo en het gezin van zijn broer werd uitgevoerd op 20 september 2015 door een Nederlandse piloot. De coalitie die strijdt tegen Islamitische Staat (IS) dacht dat de woning van Razzo een hoofdkwartier van de terreurorganisatie was, de stad Mosul lag toen in het IS-kalifaat. Die conclusie bleek later gebaseerd op foute inlichtingen van het Amerikaanse leger. De VS is de leider van de coalitie.



Razzo raakte zelf zwaargewond bij het bombardement. Jarenlang wist hij niet door wie de bommen waren geworpen. In januari vorig jaar schreef deze site al wel dat het zeer waarschijnlijk een Nederlands bombardement was geweest. In november erkende het Nederlandse ministerie van Defensie dat dat inderdaad het geval was. ,,Ik vind dat ik recht heb op een verontschuldiging", stelde Razzo begin dit jaar tegenover deze site.



Nu heeft de Irakees de staat ook officieel aansprakelijk gesteld. Hij vordert een vergoeding ‘van al zijn schade ten gevolge van het bombardement'. ,,De schade is fors", zegt zijn Nederlandse advocate Liesbeth Zegveld. Het gaat om de medische kosten van zijn behandeling en operaties, toekomstige schade vanwege ‘chronisch letsel’ en de kosten van zijn vernietigde huis, inboedel en auto's. Daarnaast wil hij smartengeld vanwege het doden van zijn gezin en voor zijn eigen letsel.



Het Amerikaanse leger bood Razzo jaren geleden al een ‘tegemoetkoming’ van 15.000 dollar (ruim 13.000 euro) aan. Dat zag hij toen als een belediging. De werkelijke schade loopt op tot meer dan twee miljoen dollar. In de aansprakelijkheidsstelling wordt vooralsnog geen bedrag genoemd.