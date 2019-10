‘Iran laat Taghi met rust’

‘Broer Loe de Jong werkte gedwongen voor SS-arts Mengele’

5:29 De tweelingbroer van de Nederlandse en Joodse geschiedschrijver Loe de Jong, Sally, werkte in de Tweede Wereldoorlog gedwongen voor SS-arts Josef Mengele. Dat zegt Abel de Jong (78), de zoon van Sally, in een gesprek met De Telegraaf naar aanleiding van het boek dat hij over zijn vader schreef.