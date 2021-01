Iris (12) is de grote held in Zwolle: ‘Ik keek uit het raam en toen zag ik een heel groot vuur’

Update Veel sneeuwtoe­ris­ten beboet die ondanks waarschu­wing naar Drielanden­punt gingen

16:38 Boa’s van de gemeente Vaals hebben vandaag veel boetes uitgeschreven in het besneeuwde gebied rond het Drielandenpunt en de bossen bij Vijlen in het Zuid-Limburgse heuvelland. Dat zei burgemeester Harry Leunessen van Vaals die vanmiddag een kijkje nam in het drukke sneeuwlandschap. Talloze dagjesmensen kwamen af op de sneeuw in het gebied, ondanks een oproep van de gemeente om weg te blijven.