Is het zo raar om nog eens met je ex-schoonmoeder af te spreken?

14:47 Freek de Jonge (74) heeft geen seconde wakker gelegen van de door hem veroorzaakte opschudding, gisteravond bij de opening van het Boekenbal in Amsterdam. Hij eiste luidkeels schreeuwend van het publiek een statement over de overwinningsspeech van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. ,,Juist de groep die in de zaal zat, moet zich verzetten tegen deze elitaire politieke beweging’’, zegt de cabaretier the day after tegen deze site.