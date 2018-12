De politie heeft vandaag in het Brabantse Bergeijk een 41-jarige Syriër aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. De man is een broer van een eerder aangehouden verdachte van 32, die vorig jaar in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend als IS-strijder .

De 41-jarige man wordt net als zijn jongere broer verdacht van betrokkenheid bij de gewapende strijd in Syrië. Beiden zouden lid zijn geweest van Jabat al-Nusra, een gewapende rebellengroep die onderdeel is van IS. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Na de arrestatie van de jongere broer (eind oktober) kwam ook de oudere broer in beeld. Deze man, die in Eindhoven woont, wordt behalve van betrokkenheid bij terrorisme ook verdacht van witwassen met behulp van ondergronds bankieren. Bij het doorzoeken van zijn woning en zijn bedrijf in Eindhoven heeft de politie onder meer harde schijven, laptops, mobiele telefoons en administratie in beslag genomen. Daarnaast zijn twee woningen in Eersel en Bergeijk en nog twee bedrijfspanden in Eindhoven doorzocht.

De man wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn 32-jarige broer, die zich Aziz noemt, zit sinds zijn aanhouding op 30 oktober in voorlopige hechtenis in afwachting van zijn eerste zitting. Volgens het OM is de man mogelijk betrokken geweest bij aanslagen in Syrië die veel levens hebben geëist.

‘Aziz’ kwam in beeld toen Syrische activisten hem in de Balie (een debatcentrum in Amsterdam) aanwezen als extremist. Hij dook daar in september vorig jaar op tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de ‘hoofdstad’ van het zelfverklaarde kalifaat van IS. Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem. De man vluchtte op zijn fiets weg.