Isala in Zwolle schorst twee cardiologen om fraudeonderzoek door justitie

Jack baalt, door val op onveilige brug kan hij maanden niet werken: ‘Al die tijd heb ik geen inkomen’

Zal ik wel of zal ik niet? Schiedammer Jack van der Salm twijfelde op zijn trouwdag of hij voor de feestelijke lunch met zijn gezin nog even op de racefiets zou stappen voor een rondje in de natuur van Midden-Delfland. Jack ging. Maar hij kwam niet ver. Hij zag een waarschuwingsbord over het hoofd en klapte op het wegdek. Fiets aan barrels, arm in het gips. ,,Ik wil andere wielrenners waarschuwen.”

16 juni