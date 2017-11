Ismail Ilgun: Dankzij het AD heb ik mezelf kunnen ontwikkelen

Ilgun volgt de berichtgeving rond de Venlose wijk met grote belangstelling. Hij is allerminst verbaasd dat camerateams van de NOS en PowNews er gisteren werden weggejaagd door buurtjongeren. ,,Die jongens vertrouwen de journalisten niet. Mij wel. Omdat ik was zoals zij en hun begrijp. Ik zou er dolgraag naar toe gaan om hen te filmen en te interviewen. Daar ben ik dankzij mijn videoserie voor het AD veel beter in geworden", zegt hij stoer.

Trots

De vlogger, die vorig jaar landelijke bekendheid verwierf met zijn 'treitervlogs', kijkt tevreden terug op de samenwerking met het AD. ,,Ik had nooit gedacht dat ik op een dag nog eens journalistiek bezig zou zijn. Ik heb ontdekt dat het niet makkelijk is en vond het reuze spannend. Vooral omdat ik met mijn vlogs heel negatief in het nieuws was. Dit keer wilde ik trots op mezelf kunnen zijn."



Dat laatste is hij naar eigen zeggen ook. ,,Ik heb veel geleerd en mezelf ontwikkeld. Dat kan ook door boeken te lezen of een studie te volgen maar dat is niks voor mij. Ik leer meer in de praktijk. Ik vind het leuk om op straat te lopen. Dankzij mijn videoserie heb ik veel nieuwe mensen uit andere milieus ontmoet én mensen bereikt die anders nooit naar mijn filmpjes gekeken zouden hebben. Omaatjes spreken me aan op straat en zeggen: Ik zag je in het AD. Ik heb ook een voor velen onbekende wereld geopend, mensen meegenomen naar buurten in Nederland waar ze zelf nooit komen. Kortom: ik heb hun blik veranderd maar ook die van mezelf. Ik ben het AD dan ook heel dankbaar voor deze kans", zegt Ilgun blij.

Volledig scherm Ismail Ilgun bij Pauw © VARA

Digizender

Blij is ook AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis. Hij kijkt 'heel tevreden' terug op de samenwerking met Ilgun. ,,De serie Achter Buurten heeft in onze ogen kwalitatief goede video's opgeleverd. Zowel qua kwaliteit als qua onderwerpen. De video's hebben een publiek bereikt dat onze site en/of Ismails Youtube-kanaal normaliter niet bezoekt. Tienduizenden jongeren die op hun beurt weer andere jongeren de ogen openen in de trant van 'ad.nl is ook iets voor mij.'



De serie videodocumentaires heeft ook geholpen om het AD op de kaart te zetten als 'digizender', zegt Nijenhuis. ,,Door alle positieve en negatieve recensies is Nederland er nu van doordrongen dat het AD naast nieuws ook video's en entertainment biedt. Dat leidt ertoe dat andere partijen zoals Discovery of Katja Schuurmans - met haar onlineserie Return to Sender - onze site ook ontdekken en interesse ontstaat om samen te werken."

'Lef'

Doel van de samenwerking met Ismail Ilgun was volgens de AD-hoofdredacteur 'een journalistiek interessant experiment' en dat is het ook geworden, zegt hij terugblikkend. ,,Ik bewonder Ismails lef. Hij blijft voor velen de 'treitervlogger' maar wil desondanks nieuwe dingen proberen. In een interview met ad.nl, eind augustus, zei hij na de serie Achter Buurten naar Londen te willen gaan om te kijken of zijn vlogs daar van de grond komen. Dit omdat hij het gevoel heeft dat zijn slechte reputatie hem in Nederland achtervolgt waardoor hij hier naar eigen zeggen geen carrière kan opbouwen. Ik begreep die uitspraak maar er zijn ook veel mensen die hem inmiddels hebben omarmd. Zo mocht hij optreden op Lowlands."



Dat was niet het enige wat Ilgun bereikte. Zo was hij te gast in talkshows als Pauw en DWDD. In zijn 'excuusvlog'op YouTube, eind augustus op last van het Openbaar Ministerie, zegt rapper Fresku dat Ilgun geen sorry hoeft te zeggen en bedankt hij hem voor de Achterbuurten-serie voor het AD. Televisiepresentator Matthijs van Nieuwkerk tikt hem aan de DWDD-tafel op zijn flat cap en er zijn steunbetuigingen van presentator Arie Boomsma, 'social influencer' Anna Nooshin en regisseur Martin Koolhoven. Bij het maken van de video, kreeg Ilgun steun van specialisten onder wie de makers van online-campagnevideo's van Mark Rutte.

Quote Ik ben fockin blij dat Hans ondanks alle kritiek en risico's mij een podium heeft gegeven en dat we samen iets moois hebben neergezet Ismail Ilgun

Positiviteit