Israël-centrum CIDI doet aangifte tegen ‘nazi-verheerlijkers’ na zien schokkende beelden Urk

,,Als dit is wat het lijkt, dat de jongens op de openbare weg dit doen, een executie uitbeelden, omstanders angst aanjagen, dan is er geen twijfel: dit is absoluut strafbaar’’, zegt Aron Vrieler, onderzoeker antisemitisme bij het CIDI. ,,Ze zaaien angst. Dit is verheerlijking van geweld, genocide, holocaust en nazisme en dat in de volste openbaarheid. Dit is pure haat of onwetendheid. Maar als je naar de beelden kijkt weten ze wel een beetje wat ze doen.” Het Israelcentrum gaat aangifte doen tegen de feestende Urkers. ,,Tenzij iemand anders dat al doet.”