Jaar cel geëist voor in brand steken zendmast Maasbree

Vorig jaar zijn verspreid over het land tientallen zendmasten in brand gestoken. In de nacht van zaterdag op zondag nog een mast in Enschede. De brandstichtingen hadden mogelijk te maken met protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat de straling van antennes slecht is voor gezondheid en milieu. Ook zou door sommigen worden gesuggereerd dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus.