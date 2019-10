Jaar cel voor Brabanders die informatie zochten over het plegen van een aanslag

Justitie eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen de drie mannen uit Roosendaal en Oudenbosch voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De rechtbank stelde echter dat de mannen zo ver nog niet waren en sprak hen alle drie vrij van die voorbereiding: ze hadden nog geen spullen aangeschaft om een eventuele aanslag mee te plegen.



Wel werden twee van hen, de broers Khalid en Souliman A. uit Oudenbosch, veroordeeld voor het trainen voor een aanslag: ze hadden informatie over het maken van bommen en (veel) jihadistische geschriften bekeken. De rechtbank: ,,Kort gezegd: dit zijn geen grappen. Misschien hadden hadden we er vijf jaar geleden anders naar gekeken, maar in deze tijd spreek je niet zomaar over aanslagen.”



De broers kregen een jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Omdat ze die straf al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet terug de cel in. De derde verdachte, Aziz J. uit Roosendaal, kreeg alleen een taakstraf vanwege een hennepkwekerij die in zijn woning werd gevonden. Vanwege het voorarrest hoeft hij die niet uit te voeren.

Lees ook Vier mannen opgepakt wegens plan aanslag Turks consulaat Rotterdam Lees meer

Afgeluisterd gesprek

De zaak draait vooral om een lang gesprek dat enkele van de verdachten voerden op 22 oktober 2016 bij de haven in Oudenbosch. In dat gesprek, na een babyfeestje, gaat het ook acht minuten over de mogelijkheid een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. Het gesprek werd afgeluisterd door inlichtingendienst AIVD, die zeker één persoon die deelnam aan het gesprek al bleek te volgen.



,,Het (consulaat, red.) is vijfhonderd meter lopen van mijn huis. Ik zie er altijd Turken naar binnen gaan. Je kunt er gaan schieten of iets naar binnen gooien. Kan ik gewoon doen. Maar die mensen daarbinnen zijn wel gewoon moslims’’, zei de Rotterdammer Jaouad A. tijdens dat gesprek. Als iemand er op wijst dat je dan moslims dood, zegt hij: ,,Dan kies je toch gewoon voor die Hollanders.” De Rotterdammer kreeg eerder dit jaar 8 jaar cel op basis van dat gesprek en het feit dat hij thuis een kalasjnikov en zwaar vuurwerk had. Een uitgewerkt plan voor die aanslag was er overigens niet, er was ook geen geplande datum.



Twee van de drie Brabanders waren ook bij dat gesprek aanwezig en deden mee aan de discussie. De derde was later op de dag bij het groepje in de haven. Aziz J. (39) uit Roosendaal en Khalid (27) en Souliman A. (31) uit Oudenbosch zijn, volgens eigen zeggen, ‘blowmaatjes’. De Rotterdammer Jaouad kenden ze vaag. De haven in Oudenbosch is volgens hen een plek waar altijd wel groepjes jongens en mannen rondhangen om te blowen en te discussiëren.

Kickboksen

Een aanslag plegen waren ze zeker niet van plan, stelde Aziz J eerder tijdens de zitting. ,,Ik was in die tijd alleen maar bezig met mijn sport.” J. is een voormalig kickbokskampioen en begeleidt nu kickboksers als mental coach. ,,Ik ben in Nederland geboren, heb hier kinderen, ik ben echt niet met aanslagen bezig.” Verdachte Khalid A.: ,,We wilden absoluut geen aanslag plegen. Het was een discussie tijdens het blowen.”

Maar, zo blijkt volgens het Openbaar Ministerie uit het gesprek, als de vraag wordt gesteld of je moslims mag doden bij een aanslag, antwoord Khalid A.: ,,Je moet gewoon gooien, waarom niet?” Aziz J. zegt: ,,Dat mag wel.” Hij haalt daarbij een koranvers aan waarin dat zou staan.

Justitie baseert zich niet alleen op het gesprek aan de haven. Op telefoons en tablets van de drie werden onder meer video’s met IS-propaganda aangetroffen en andere gewelddadige filmpjes uit de Syrische burgeroorlog. ,,Een indrukwekkende hoeveelheid afschuwelijk IS-materiaal”, noemt het OM het. Op een tablet van Khalid werd een instructie gevonden hoe je van een Airwick-luchtverfrisser een bom kunt maken. Justitie ziet het als kennis vergaren voor een terroristische aanslag. Dat geldt ook voor een afspraak om samen te gaan paintballen.

Nieuwsgierigheid