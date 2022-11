Jaarlijks worden er tussen de 250 en 280 kinderen ontvoerd: kun je dat als ouder voorkomen?

reconstructie Zo vond de politie de vermiste Melisa (11) na 31 krankzinni­ge uren terug op een autoweg in Bulgarije

Meerdere scenario’s lagen op tafel, maar het gunstigste is uitgekomen: de ontvoerde Melisa (11) uit Soest is gezond en wel teruggevonden. Een reconstructie van de 31 krankzinnige uren tussen haar verdwijning uit Soest tot aan de aanhouding, 2000 kilometer verderop. ,,We hebben het maximale uit de kast getrokken. Nu is het zaak dat zij weer ‘gewoon’ een 11-jarige uit Soest wordt.”

