Jaarwisseling in Randstad zonder grote incidenten: 'Beheersbaar'

De politie in Amsterdam heeft twee personen aangehouden die zich tijdens de jaarwisseling tegen hulpverleners keerden. Ook in andere grote steden verliep oud en nieuw niet zonder slag of stoot. Toch overheerst het gevoel dat de jaarwisseling rustiger verliep dan voorgaande jaren. Wellicht speelde het weer een rol

In totaal waren er vijf incidenten waarbij hulpverleners werden bedreigd of belaagd met zwaar vuurwerk, blijkt vandaag uit het voorlopige beeld van de gemeente Amsterdam.



,,Dit soort incidenten gebeuren helaas elk jaar, maar elk incident is er één te veel", aldus onder meer het Openbaar Ministerie, politie en gemeente, die agressie tegen hulpverleners ,,volstrekt onacceptabel en schandalig" noemen.



Politie, brandweer, medewerkers op de ambulances en de gemeente geven aan dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Grote incidenten bleven uit en de sfeer op straat was gemoedelijk.



Brandweerauto's en ambulances hadden het niet drukker dan vorig jaar. Van de 165 keer dat de brandweer uitrukte, gebeurde dat 24 keer voor een brandend voertuig. Zeventien auto's, twee vrachtwagens en vijf scooters brandden uit. De politie hield in totaal 43 mensen aan.

Rotterdam

De hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond hadden duidelijk een drukkere jaarwisseling dan vorig jaar. Vooral de brandweer had een drukke nacht. Men had met name de handen vol aan het blussen van containers. De politie heeft 90 aanhoudingen verricht. Er waren geen grote incidenten.



Brandweer en ambulancediensten rukten in 896 keer uit. Vorig jaar lag dit aantal nog op 561. Deze jaarwisseling werden 497 brandende containers geblust. Brian Mo-A-Jok, woordvoerder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geen verklaring voor de toename. ,,Misschien dat er dit jaar minder containers zijn afgesloten. We zullen bekijken wat de oorzaak is.''



De brandweer moest meerdere keren uitrukken voor gebouwbranden. In Rotterdam-Noord woedde een brand in een portiek. De ambulance moest vannacht 145 keer op pad. ,,Fantastisch gewerkt, maar eigenlijk te zot voor worden dat je zo een nieuw jaar moet inluiden'', twitterde Arjen Littooij, directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.



De politie heeft in de hele regio negentig aanhoudingen verricht. ,,Deze aanhoudingen zijn voor allerlei zaken, zoals dronkenschap en vernielingen.'', aldus een woordvoerder.

Utrecht

De jaarwisseling in stad en provincie Utrecht telde dit jaar minder incidenten dan vorig jaar. Er waren geen grote branden en er gingen minder auto's in vlammen op dan bij de vorige jaarwisseling: 20 deze keer, 34 een jaar eerder. In aanloop naar oud en nieuw gingen juist meer auto's in vlammen op.



Niettemin zijn de hulpdiensten tevreden: de jaarwisseling was beheersbaar. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt bovendien dat hulpverleners van de brandweer nergens zijn belaagd tijdens hun werkzaamheden. De brandweer moest in de provincie Utrecht 190 keer uitrukken.



In 20 gevallen stond een auto in brand, 49 keer een container en 90 meldingen hadden een ander karakter. Nergens hoefde te worden opgeschaald. Het weer speelde vermoedelijk een grote rol bij het beperkt blijven van het aantal incidenten.

Den Haag