Jacht geopend op ‘Bambi’s’ in Noordhollandse duinen

NIEUWSTE WEEKCIJFERS CORONA­KAART | Virus grijpt nog steeds om zich heen in de regio, kijk hier hoe het bij jou zit

20 oktober Het aantal positieve coronatests in Nederland was in de afgelopen week weer hoger dan de week daarvoor en is uitgekomen op 55.587. Dat is een weekrecord. In Wageningen overleden in één week tijd zeven mensen aan de gevolgen van het coronavirus, in Oost Gelre vier. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers.