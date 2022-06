Jack Nicolaes zou de boerderij en de koeien overdragen aan zijn twee zoons: ‘Dit is ons leven’

Met een lange pipet en een rietje sperma is melkveehouder Jean Nicolaes (24) in zijn blauwe overall op weg naar koe 508. Het is een precies werkje om een koe kunstmatig te insemineren. Het zaad ontdooien, de baarmoedermond zoeken en daarna rustig het pipet leegdrukken. Hij trekt een met glijmiddel besmeerde handschoen tot over zijn schouder. ,,Als ik geconcentreerd bezig ben, kan ik het allemaal even vergeten.’’