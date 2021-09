Jaco (73) kreeg politiemacht op zijn dak na uitbeelden Hitlersnor: ‘Alleen de flitsgranaten ontbraken’

Vriendin rijdt met lesauto sloot in, rijschool­hou­der zit met handen in het haar: ‘Woensdag examen’

6 september De lesauto van Adnan Zongana is maandag rond het middaguur in de sloot beland langs de N419 in Harmelen. Een groot probleem voor de rijschoolhouder uit De Meern, want een van zijn leerlingen moet woensdag afrijden.