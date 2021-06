Jacob (19) uit Urk heeft geen zin om te lopen en neemt heftruck mee naar de bar

Natuurfoto­graaf Gijs beleeft geluksmo­ment en legt de rode ibis vast: ‘Dit geluk heb je normaal maar een keer in je leven’

16 juni NIJVERDAL – Natuurfotograaf Gijs Tjeerdsma uit Nijverdal kende gistermiddag een absoluut geluksmoment. Op de Zunasche Heide fotografeerde hij een rode ibis, een exotische vogel die in Nederland zelden wordt gespot. Uren dwalen in de natuur werden opnieuw beloond. „Dit is dus waarom je dit allemaal doet.”