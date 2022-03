Jacob (61) wilde zijn schoondochter verkrachten en daarna opknopen: ‘Rillingen lopen over je rug’

Lente begint met winterse buien, maar vanaf morgen stijgt het kwik richting 20 graden

Ondanks het begin van de astronomische lente vanmiddag, ontwaakte Nederland vanochtend op sommige plekken met winterse buien. Vooral in het zuiden is het bewolkt en valt plaatselijk regen en natte sneeuw. Later vandaag klaart het op.

20 maart