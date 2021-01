Jairo (12) wil graag een eigen rekening, maar zijn pleegouders kunnen en mogen die niet aanvragen

Behalve liefhebbende oma van Jairo* is Janny van de Kuilen al bijna tien jaar ook zijn pleegmoeder. Samen met zijn opa probeert ze hem een zo normaal mogelijke jeugd te bezorgen. Hij werd geboren toen zijn moeder 19 was. ,,Onze kleinzoon heeft altijd al in dit huis gewoond en we willen dat hij niets tekort komt. Een stevige fiets om mee naar school te gaan, merkkleding én een eigen bankrekening. Zoals bijna iedere tiener. Maar dat laatste is dus onmogelijk’’, verzucht de Amersfoortse.