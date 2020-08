Jan (51) voor het leven getekend na aanval met snijbrander door afvalboer: ‘Hij moet levenslang worden opgenomen’

Organisa­tie demonstra­tie tegen coronamaat­re­ge­len: Stel je rustig op richting politie en ME

23 augustus Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren vanmiddag weer op het Malieveld in Den Haag. Het Algemeen Burger Collectief (ABC) protesteert daar onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. De organisatie vraagt ‘iedereen die aan deze demonstratie wil deelnemen zich rustig op te stellen tegen de politie en ME’. Volgens de organisatie was de demonstratie bijna verboden in verband met berichten over hooligans die de bijeenkomst zouden willen verstoren.