Jan (71) krijgt voor tweede keer geboortekaartje dat hij terug wil geven aan geadresseerde: waar is baby Ingrid?

Veroordeel­de mannen in zaak rond geweld op Mallorca blijven in de cel, ondanks hoger beroep

De vier belangrijkste verdachten van het geweld op Mallorca van juli 2021 blijven in de cel, ondanks het feit dat er een hoger beroep loopt in de zaak. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden besloten. Hun voorarrest is met 120 dagen verlengd.

3 januari