Janet (36) doet een bijzondere oproep op Facebook: ‘Wie weet meer over het overlijden van mijn vader?’

Een niet alledaagse oproep op Facebook: Ik ben op zoek naar iemand die meer weet over het overlijden van mijn vader Michel Denzau. Hij is op 14 februari van dit jaar op 66-jarige leeftijd overleden. Hij woonde aan de Costerusstraat. Ik wil graag weten of hij is begraven of gecremeerd. Helaas heb ik via familie nu pas vernomen dat hij is overleden en heb ik dus geen afscheid kunnen nemen… Iedere vorm van informatie zou mij kunnen helpen om dit beter een plekje te kunnen geven.