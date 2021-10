Janet (36) sprak met de koning over toeslagenaffaire: ‘We voelen ons gehoord, hij wil ons terugzien’

Column Debby Gerritsen kijkt met een vrouwelij­ke bril naar nieuws: 'Zal jullie niet vermoeien met opgeheven vingertje’

17:01 ‘Het AD heeft een vrouwelijke columnist aangenomen omdat er een “vrouwelijke kijk” op actuele zaken moet komen. Dat is toch gewoon alsof we in de jaren 50 van de vorige eeuw leven? We zijn toch allemaal gelijk?’ was een van de vele reacties die ik op social media las naar aanleiding van mijn komst. Geen onlogische reactie. Met een best belangrijke vraag: is het nodig om een columnist aan te nemen met een vrouwelijk perspectief? Zien vrouwen dingen anders en krijgen ze genoeg ruimte om hun mening te ventileren? Daarover kan ik kort zijn: onderzoeken tonen keer op keer aan dat de zichtbaarheid van vrouwen in de media significant achterloopt op die van mannen.