Jansen was rechter, maar nu helpt ze slachtoffers

Afsluit­dijk vanaf vanavond paar nachten dicht voor brugtest

6:35 De komende tijd is de Afsluitdijk (tussen Noord-Holland en Friesland) enkele avonden en nachten afgesloten. Rijkswaterstaat gaat de bruggen in de dijk testen. Het weg- en scheepvaartverkeer is dan gestremd tussen 22.00 en 05.00 uur. Het wegverkeer in beide richtingen wordt omgeleid. Dat betekent een extra reistijd van ongeveer een uur.