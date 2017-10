Jarenlange gevangenisstraf voor dierenmishandeling Groot-Brittannië

De nieuwe maatregel volgt op een aantal rechtbankzaken waarbij de rechters niet meer dan zes maanden gevangenis konden opleggen. En dat was volgens de rechters vaak te weinig. In een van de zaken had de dader een aantal puppy's gekocht met als enige doel om ze te slaan, verstikken en te steken met een mes. De dieren overleefden de martelingen geen van allen. De nieuwe wetgeving moet rechtbanken de mogelijkheid geven om met meer effect hondenhandelaars aan te pakken die dieren fokken voor gevechten, aldus het departement voor Milieu, Voedsel en Landbouwzaken. Gove: ,,Wij zijn een land van dierenliefhebbers en we moeten mensen die dieren op een schokkende wijze mishandelen op een passende wijze kunnen straffen.'' En: ,,Deze plannen geven de rechtbanken het gereedschap waar ze om hebben gevraagd. Ze hebben het nodig om deze afschuwelijke zaken aan te kunnen pakken.'

Maximum straffen

Door de verschuiving worden de maximum straffen even hoog als in Australië, Canada, Ierland en Noord-Ierland. Gove: ,,Dit is een deel van het plan om wereldwijd voorloper te worden in dierenwelzijn.''



Dierenwelzijnsorganisatie RSPCA is enthousiast over de beslissing van de regering. ,,We hopen dat mensen nu eindelijk de straf krijgen die overeenkomt met de zwaarte van de misdaad. En uiteraard hopen we ook dat dit mensen weerhoudt van het mishandelen.''