Je hoeft niet lang na te denken wie de anonieme zolderkamerhooligans inspireren

Onderwijs­land leeft mee met Amalia: ‘Meisje van haar leeftijd moet niet bezig zijn met mocromaf­fia’

In de onderwijswereld wordt met ontsteltenis gereageerd op het nieuws dat kroonprinses Amalia geen studentenleven kan leiden omdat haar veiligheid in groot gevaar is. Studenten- en onderwijsorganisaties vrezen dat haar persoonlijke ontwikkeling nu een deuk oploopt. ,,Sociale interactie is op deze leeftijd onmisbaar.”

16 oktober