Je kunt de actie van Hoekstra symboolpolitiek noemen, maar dat is óók belangrijk

Man (49) uit Lemeler­veld belandt met fiets in het water en overlijdt

Een 49-jarige man uit Lemelerveld is vanmiddag overleden nadat hij in het water is terechtgekomen. De man fietste op de Wolthaarsweg in Lemelerveld toen hij door nog onbekende oorzaak in het Overijsselse Kanaal terecht kwam.

10 januari