Je ontvangt een amber alert, wat is er aan de hand?

Sinds 2021 worden amber alerts door de politie verstuurd via de Burgernetapp en niet meer door het waarschuwingssysteem van Amber Alert Europe. Zo heeft de politie de controle over de waarschuwingen die uitgaan en wordt door het gebruik van burgernet op de kosten bespaard. Bij de overgang naar burgernet eiste de Tweede Kamer wel dat de naam amber alert zou worden behouden, omdat die voor herkenbaarheid zorgt. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid legt uit hoe de amber alerts van de politie werken.

Wat is een amber alert?

,,Via een amber alert vraagt de politie aan burgers om te helpen bij de zoektocht naar een kind dat in levensgevaar lijkt te zijn. Dit kunnen zowel landelijke als regionale berichten zijn, afhankelijk van de grootte van het zoekgebied. Als er een melding wordt gemaakt van een vermist kind hebben we bij de politie een speciale eenheid die beoordeelt of het om een levensbedreigende situatie gaat. Daar hebben we verschillende indicatoren voor. Als de situatie van een vermist kind dusdanig afwijkend is, kan de politie beslissen een amber alert uit te sturen.”



Wanneer wordt een amber alert uitgestuurd?

,,We sturen alleen een amber alert uit als de situatie levensbedreigend is of lijkt. Een amber alert is de meest ingrijpende opsporingsmethode die de politie kan toepassen, omdat het hele land wordt ingeschakeld om te helpen bij het opsporen van een kind. Om deze reden komt het gemiddeld slechts twee keer per jaar voor dat we een amber alert op landelijk niveau uitsturen. Een regionaal amber alert komt meestal zes tot acht keer per jaar voor. Tot nu toe zijn alle kinderen die als vermist waren opgegeven weer teruggevonden, maar helaas niet altijd in goede gezondheid of in leven.”



Kunnen ouders zich aanmelden voor een amber alert?

,,Nee, de politie bepaalt zelf - afhankelijk van verschillende criteria - of een amber alert wordt uitgestuurd. Ouders bellen regelmatig nadat hun kind een kwartier te laat thuis is al naar het noodnummer om hun kind als vermist op te geven. Wij ontvangen jaarlijks 40.000 meldingen van vermiste kinderen en die worden stuk voor stuk door een speciale eenheid beoordeeld en geclassificeerd. Die criteria kunnen we in verband met een lopend amber alert niet delen.”



Waarom worden er zo weinig amber alerts uitgestuurd, terwijl er jaarlijks 40.000 kinderen als vermist worden opgegeven?

,,Een amber alert is een ingrijpend middel, omdat landelijk de foto en informatie van een vermist kind wordt gedeeld. Dat kunnen we niet zomaar doen. Een amber alert wordt onder meer gedeeld via reclameschermen, nieuwsmedia, social media, websites en tv. Dit kan een inbreuk zijn op de privacy van een kind, dus daarom doen we dat alleen wanneer de nood hoog is. Als we bijvoorbeeld zeker weten dat een kind zich nog in een bepaalde regio bevindt, geven we een regionaal amber alert af. Dan is de inbreuk op de privacy minder. Daarnaast zijn we er ook heel spaarzaam mee, omdat zo'n amber alert anders z'n effect verliest.”



Wat kunnen mensen zelf doen?

,,Als je de Burgernetapp op je telefoon hebt gedownload en je ontvangt een amber alert, wordt er natuurlijk van je gevraagd heel goed op te letten of je het vermiste kind ziet. Wat je daarnaast kunt doen is dat je het amber alert via je eigen social-mediakanalen deelt, zodat het bereik nog groter wordt. Er zijn ook amber alert-posters die je kunt ophangen. Hoe groter het bereik van een amber alert, hoe groter de kans dat het kind wordt gevonden.”