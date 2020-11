Jeroen werd beste vrienden met zijn buurman: ‘In de voortuin namen we de dag door’

André Kuipers schenkt Nederland­se vlag uit ISS aan Rijksmuse­um

12:27 Astronaut André Kuipers heeft maandagochtend een Nederlandse vlag die hij meenam naar het internationale ruimtestation ISS overhandigd aan het Rijksmuseum. De vlag was te zien in de live-videoverbindingen van de astronaut. Het ISS (International Space Station) is maandag precies twintig jaar onafgebroken bemenst.