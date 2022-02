Jesse (20) vecht tegen leukemie, maar mist geen wedstrijd van FC Twente: ‘Vandaag voel ik mij goed’

Voor het eerst in ruim drie maanden mogen voetbalclubs uit de eredivisie hun wedstrijden weer in een vol stadion spelen. Vanaf eind januari werd een derde van de toeschouwers toegestaan, maar FC Twente hield de deuren voor iedereen gesloten. De club uit Enschede wilde niet kiezen tussen supporters en liet daarom niemand toe. Tot deze zondag.



Supporters zijn uitgelaten en kunnen niet wachten om hun club weer te zien spelen. Voor de 20-jarige Jesse Baan is het extra speciaal. Als één van de eersten zit hij op de tribune. Klaar om zijn favoriete club aan te moedigen. De supporters die het stadion binnendruppelen, de voetballers die zich warmlopen, hij volgt alles. En geniet. Hij is er weer. In het stadion, de plek waar hij het allerliefst komt.