Jesse (21) is ‘aanstichter’ van rellen in Kanaleneiland: ‘Met Snapchat kan ik de hele stad sturen’

Als Jesse op 20 augustus om 17.30 uur uit zijn werk thuiskomt, duikt hij zijn bed in om een dutje te doen. Een uur later wordt hij wakker door een harde klap. De politie trapt zijn voordeur in en slaat alle deuren in huis open. Voordat hij doorheeft wat er allemaal gebeurt, gooien agenten zijn slaapkamerdeur open, trekken hem in zijn onderbroek uit bed en slaan hem in de boeien. Zijn telefoon wordt van zijn nachtkastje gegrist en op de vliegtuigstand gezet.