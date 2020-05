Jeuk en rode bultjes te lijf met plastic folie

Bevrij­dings­dag zonder festivals maar wel droog en zonnig

11:59 Het is voor het eerst dat de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam plaatsvindt zonder publiek en dat we het moeten stellen zonder bevrijdingsfestivals. Het coronavirus maakt immers alles anders. Maar wellicht een schrale troost: het belooft de komende dagen droog en zonnig te worden.