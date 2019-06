‘Jeukrups’ vind je niet alleen in eiken, ook beukenbomen zijn niet veilig

De processierups komt niet alleen voor in eiken. Die ontdekking deed Monique Moran uit Oldenzaal. Op de stam van een beukenboom in haar woonplaats zag ze tot haar stomme verbazing maar liefst drie nesten met de gevreesde beestjes.

„Ik wist niet wat ik zag. Mensen zijn helemaal gefocust op eiken en dan dit. In de directe omgeving van deze boom staan allemaal eiken. Kennelijk verplaatsen die rupsen zich ook naar andere boomsoorten in de omgeving", aldus Moran.

Eik favoriet

Volgens deskundigen is het niet vreemd dat de processierups ook voorkomt in andere bomen. „De eik blijft favoriet”, zegt Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Processierups in Wageningen, „maar de rups kan ook voorkomen in andere bomen zoals beuk, berk en kastanje. Bij harde wind kunnen ze overwaaien. Ook als de eiken in de buurt zijn kaalgevreten, hebben ze de neiging zich te verplaatsen. We hebben daar in een eerder stadium al op gewezen. Het is ook goed dat mensen daar alert op zijn.”

Een ander type

Volgens Van Vliet gaat het in Oldenzaal nog steeds om de eikenprocessierups, ook al zit hij in een beuk. „Vooralsnog kennen we maar één ander type, en dat is de dennenprocessierups. Die heeft meer haren, maar komt voorlopig nog niet voor in Nederland” De beuk in Oldenzaal staat op de hoek van de Haerstraat en de rondweg. Andere beukenbomen in de omgeving lijken nog niet door de rups te zijn aangetast.

